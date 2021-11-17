Довгі місяці незаконною ухвалою Окружного адміністративного суду мерії Києва було заборонено вчиняти будь-які дії, спрямовані на організацію перевірок рухомого складу одного з найпомітніших гравців столичного картелю перевізників. Ми не могли фіксувати порушення і розривати договори з ПП "Універсал Транс", в автопарку якого близько 240 маршруток.

Рішення унікальне, адже суд в інтересах конкретного перевізника не просто заборонив адміністрації міста робити свою роботу. Він зробив окремо взятого перевізника абсолютно неконтрольованим і позбавив його будь-яких зобов’язань перед Києвом та його мешканцями.

Це саме той перевізник, який "прославився" дверима, що випадають у його маршруток прямо на ходу, як зуби старого наркомана.

Але місто виграло апеляцію і Шостий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва про заборону Департаменту транспортної інфраструктури здійснювати перевірки на маршрутах ПП "Універсал-Транс" на всіх його 17-ти маршрутах.

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Утім подібні ухвали про заборону міській владі здійснювати будь-які перевірки виконання договорів про перевезення пасажирів та, у разі виявлень порушень, розривати такі договори були постановлені також щодо ПП "Авен-Єзєр", ТОВ "Ярославь-Авто", ТОВ "Радонь" та ПП "Парк".

Усі ці учасники ринку пасажирських перевезень столиці насправді є афілійованими один з одним.

Вони пов’язані не тому, що заборонили мерії Києва перевіряти себе через суд однотипними позовами, які для них писав один і той самий юрист. І навіть не тому, що виявились єдиними перевізниками, які синхронно відмовились підписувати з містом додаткові угоди про підвищення якості і нові стандарти пасажирських перевезень.

Вони пов’язані насамперед тому, що ними володіє та всіх їх контролює єдина група осіб, пов’язана прямим родством, історією взаємного хрещення дітей, системою спільного капіталу, єдиним менеджментом і єдиним центром прийняття рішень. Старший партнер, який багато років надавав цьому кримінальному колу політичне прикриття, адміністративну підтримку та фінансування для збільшення обсягу операцій, в них також спільний.

Тож не дивно, що ці перевізники все роблять разом: на підставі документів з недостовірними чи неповними даними перемагали на конкурсах, послаблювали комунального перевізника, ходять в суди проти міської влади, відмовляються приймати і дотримуватись нових стандартів перевезень і роблять брехливі заяви та організовують "протести" проти мерії.

Це – маршрутна мафія по-київськи. Організація людей кримінального характеру, які через махінації з документами на конкурсах попередніх років захарастили вулиці Києва старими іржавими коритами. Ці колимаги псують людям життя, псують столиці імідж і в принципі сприяють надмірній автомобілізації, бо їздити в такому громадському транспорті неможливо.

Маршруточна мафія в Києві існує роками. Вона розрослася, у тому числі через змови з чиновниками київської мерії, з комунальним перевізником "Київпастранс" і за рахунок створення дублюючих маршрутів, з чим ми зараз починаємо боротися.

Увесь цей час завдяки діяльності маршруточної мафії відбувалася приватизація сфери пасажирських перевезень в м.Києві і деградація їх якості. Зараз ми повертаємо ситуацію назад. Ми хочемо позбутися всіх іржавих корит на вулицях міста, щоби вони були заміщені або якісним комунальним транспортом або приватними комерційними автобусами - 12-метровими, на 60 місць, інклюзивними, з працюючими кондиціонерами й пічками - як має бути за цивілізованими стандартами.

Ще з першого конкурсу, на якому ми змінили вимоги до перевізників, ми публічно прогнозували:

що нас будуть звинувачувати в перерозподілі ринку. Так і відбувається.

що проти нас будуть судитися. Так і відбувається.

що будуть зривати пасажирські перевезення і порушувати їхню логістику. Так і відбувається.

що будуть спроби зривати конкурси, на яких вони не можуть перемогти, бо у них більшість автобусів - це старі бляшанки. Так і відбувається.

Я допускаю, що ближчим часом картель консолідуватиме зусилля заради організації мегапротесту із перекриттям мостів, Хрещатика і ключових артерій. Усіх цих старих "богданів" достатньо для того, щоб у якийсь із днів здійснити щодо мерії акт політичного тероризму, перекривши ключові мости і транспортні автомагістралі. Це може зіпсувати життя на цей конкретний день багатьом киянам, швидкі й пожежні не зможуть доїхати до місця призначення, соціальні служби - надати допомогу нужденним, і це буде в чистому вигляді кримінальний злочин. Але злочини – це їхній стиль.

Маршруточна мафія - цедобре озброєні, організовані люди без будь-якої моралі, з досвідом участі в реальних вогнепальних перестрілках. Вони фізично блокують комунальний транспорт, бьють молотками вітрові стекла гарних автобусів конкурентів, ріжуть колеса новому керівнику Комунальної служби перевезень, стріляють з вогнепальної зброї та нападають з ножами на чесних перевізників. Це їхній стиль ведення бізнесу.

Спіраль насильства з боку маршруточної мафії може бути зупинена лише силами поліції. Якщо вона продовжить бездіяти, у нас горітиме комунальний транспорт, буде стрільба й поножовщина, і вулиці Києва перетворяться на гетто. Ми як місто не маємо відповідних повноважень щодо силової боротьби, тож закликаємо поліцію включитися.

Ми ставимо перед собою тверду мету повернути киянам комфорт та повагу до сервісів свого міста. Боремося за скасування аналогічних незаконних ухвал судів у відповідних апеляційних інстанціях. Будемо посилювати комунального перевізника. І будемо проводити нові прозорі конкурси, куди запрошуватимемо найкращих перевізників з усієї країни.

Точно знаємо, що кияни нас підтримують, бо вони хочуть їздити в нормальному, гідному, надійному і безпечному громадському транспорті.