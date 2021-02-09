Марина Порошенко: реформа психоневрологических учреждений требует четкой координации между центральной и местной властью

Во вторник, 9 февраля, на расширенном совещании в Киевском городском совете обсудили вопросы реорганизации учреждений психоневрологического профиля.

Как сообщила председатель постоянной Комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, лидер "Европейской солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко, 10 февраля на заседании комиссии будут наработаны предложения по реализации реформы, отметила пресс-служба "ЕС".

"Сегодня мы предварительно провели рабочее совещание и пригласили на него представителей департамента здравоохранения КГГА, министерства здравоохранения и НСЗУ, а также руководителей всех психоневрологических диспансеров и больниц города Киева. Их на сегодня 8", – сказала Марина Порошенко.

"Очень часто не хватает врачей и среднего медицинского персонала для того, чтобы оказывать действительно качественную помощь своим пациентам. Сегодня мы решали эти вопросы, и думаю, нам удастся обеспечить оптимизацию сети психоневрологических лечебных учреждений, чтобы как можно быстрее пациенты почувствовали позитивные изменения", – подчеркнула Марина Порошенко.

По ее словам, остается открытым вопрос судебно-психиатрической экспертизы, которая не может предоставляться коммунальным предприятием. "Это должно быть государственное учреждение, но на сегодня финансирование судебно-медицинской экспертизы из государственного бюджета не предусмотрено", – заметила председатель профильной комиссии.

"Мы будем инициировать обращение в Кабинет министров, в министерство здравоохранения, министерства финансов и министерства юстиции по решению этого вопроса на государственном уровне. Именно центральная власть должна решить этот вопрос в правовом поле", – отметила Марина Порошенко.

Еще один вопрос – это сочетание социальных и медицинских услуг для профилактики, реабилитации и длительного содержания на стационарном лечении больных психическими болезнями, которые в этом нуждаются, отметила Марина Порошенко.

"На сегодняшний день пребывание в стационаре ограничено 45 днями. И этого очень часто бывает недостаточно для того, чтобы предоставить необходимый пакет услуг для больных психическими болезнями. Здесь уже надо добавлять социальную услугу, которая сможет обеспечить длительный уход и сопровождение больного психическими заболеваниями", – предложила председатель комиссии.

"Мы будем давать поручение департаменту здравоохранения и департаменту социальной политики по разработке совместных действий и предложений, которые будут способствовать более качественному обслуживанию населения Киева", – резюмировала Марина Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Порошенко также акцентировала на необходимости тщательной подготовки реформы медучреждений противотуберкулезной и фтизиатрической помощи в Киеве, чтобы обеспечить качественное лечение и защиту граждан.