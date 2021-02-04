Марина Порошенко: количество инклюзивных ресурсных центров в Киеве нужно увеличить в четыре раза

Лидер "Европейской солидарности" в Киевском городском совете, председатель постоянной Комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко передала в три инклюзивно-ресурсных центра столицы качели-коконы для психологической разгрузки детей с расстройствами аутистического спектра.

Как сообщила пресс-служба "ЕС", заведения расположены в Шевченковском, Дарницком и Голосеевском районах. В то же время лидер "ЕС" в Киевгорсовете отметила недостаточное количество таких учреждений в столице и необходимость создания новых.

"Развитие инклюзивного образования и забота о детях с особыми образовательными потребностями всегда будут среди моих приоритетов. Сегодня в Киеве функционирует только 10 инклюзивно-ресурсных центров, хотя на количество детского населения столицы, должно быть создано более 40 таких центров. Поэтому, кроме поддержки уже существующих заведений, мы будем проводить активную работу с Департаментом образования КГГА по созданию новых ИРЦ и обеспечению всех детей с особыми образовательными потребностями качественными психолого-педагогическими и коррекционно-развивающими услугами", – заметила Марина Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наше издание рассказывало, как распознать аутизм и оформить инвалидность в Днепре, а также, как помогают в городе особым деткам.