Люди стоят в огромных очередях, некоторые без масок: в Киеве возник ажиотаж возле пункта вакцинации, названа причина

В Киеве на территории Международного выставочного центра (МВЦ) в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от COVID-19, собралась огромная очередь. Это произошло из-за сбоя в системе электронной очереди.

Об этом сообщило издание РБК-Украина. Возле входа в здание собралось несколько десятков желающих сделать прививку.

Обычно желающие вакцинироваться выстраивались в организованную очередь возле входов. Персонал пункта запускал тех, кто пришел, записавшись в электронную очередь и тех, кто пришел без записи, отдельно.

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Из-за сбоя в системе у входа в МВЦ собралось большое количество желающих, и все они пытаются получить прививку в порядке живой очереди.

Отметим, на опубликованных фото можно увидеть, что люди, которые приехавшие вакцинироваться стоят в очереди без соблюдения дистанции, а у некоторых маски или одеты неправильно, или вообще отсутствуют.

Напомним, с 00 часов 00 минут 1 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности будет установлен на территории города Киева. Ограничения этой карантинной зоны в столичных учреждениях не будут действовать, если 100% их работников и посетителей вакцинированы.

Отметим, в Киеве 28 октября зарегистрировали 1616 новых случаев COVID-19. За сутки в столице выздоровели 625 киевлянина, умерли – 46.

Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 26 870 граждан, среди них – 1824 ребенка и 491 медик. Госпитализировали 5463 человека, летальных случаев – 648. На утро 29 октября общее количество заражений достигло 2 878 674 человека, выздоровели – 2 421 495.

За сутки 289 241 человек был вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы – 75 138.

Ограничения локдауна

"Красная" зона предусматривает следующие ограничения:

пребывание без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;

перевозки пассажиров общественным транспортом – трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси – в количестве большем, чем предусмотрено технической характеристикой транспорта;

работа учебных заведений коммунальной формы собственности кроме тех, где все работники имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

работа заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос (разрешается при условии наличия у всех посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);

деятельность хостелов (разрешается при условии наличия у всех клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);

посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты (разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров (разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);

локдаун коснется и несовершеннолетних – они смогут посещать ТРЦ только вместе со взрослыми. При этом у сопровождающего должен быть негативный ПЦР-тест или COVID-сертификат;

проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценке качества образования (разрешается при условии наличия у посетителей и работников учреждений негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);

проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.

Школы и транспорт

По словам мэра Киева, столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме. Это касается всех учащихся: с первого по одиннадцатый класс. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

Общественный транспорт будет работать, но воспользоваться его услугами смогут только те, кто имеет сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. При этом проверять документы на входе не будут – этим займутся выборочно специальные группы правоохранителей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 30 октября в Украине расширится "красная" зона карантина. В нее войдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.