Локдаун в Киеве: коммунальщики проводят дезинфекцию общественного транспорта. Фото

В Киеве ежедневно весь общественный транспорт проходит усиленную обработку дезинфицирующими средствами из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В столичной подземке дезинфицируют поезда и пассажирские зоны. Особое внимание уделяется местам наибольшего контакта – поручням эскалаторов, кассовым подоконником, ручкам вестибюльных дверей, турникетов", – сообщили в КГГА.

Там также рассказали, что в салонах вагонов метро во время мероприятия в электродепо и на пункты технического осмотра проводится аэрозольная дезинфекция.

НЕ продезинфицированы поезда на маршруты не выпускают. КГГА

"Подвижной состав, который не прошел дезинфекцию, на линию не выпускают", – отметили в КГГА.

Наземный общественный транспорт КП "Киевпастранс" и частных перевозчиков также дезинфицируют в усиленном режиме.

Работники троллейбусных, трамвайных депо и автобусных парков каждое утро перед выходом на маршруты проводят санитарную обработку всего подвижного состава, привлеченный для перевозки пассажиров. Дезинфекция проходит в три этапа: внешняя, внутренняя и обработка салонов дезинфицирующим средством.

Наземный транспорт моют несколько раз в день. КГГА

В КГГА напомнили, что внутренняя санитарная обработка салонов наземного общественного транспорта проводится и в течение дня – на конечных остановках маршрутов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 5 апреля общественным транспортом Киева пользуются исключительно работники критической инфраструктуры.