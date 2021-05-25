Крещатик изменится до неузнаваемости: улицу обновят за 740 млн гривен

В Киеве объявили тендер на капитальный ремонт главной улицы города – Крещатика. Ее обновят за 740 миллионов гривен. Она наконец получит велоинфраструктуру и новые наземные переходы.

Соответсвующее объявление о торгах появилось на сайте государственных закупок Prozorro. Заказчиком работ выступает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Победители тендера будут обязаны отремонтировать:

дорогу, опоры наружного освещения;

тротуары (положить гранитную плитку), дорожную разметку и знаки;

подземные переходы (в частности установить подъемники для людей с инвалидностью)

подземный коллектор;

систему водоотведения;

установить камеры наблюдения, выполнить озеленение и изменить светофоры.

Кроме того, на Крещатике построят велодорожки, и отремонтируют фонтаны.

Конечный срок подачи тендерных предложений –24 июня 2021 года, а результаты торгов объявят уже 20 июля.

Максимальный срок выполнения работ – 12 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, одесский проект "Драгоценный пластик. Precious plastic Ukraine" открыл в Киеве уникальную ажурную беседку с солнечными батареями которая сделана из переработанного пластика. Она расположена в Ботаническом саду имени Олександра Фомина.