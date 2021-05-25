Крещатик изменится до неузнаваемости: улицу обновят за 740 млн гривен
В Киеве объявили тендер на капитальный ремонт главной улицы города – Крещатика. Ее обновят за 740 миллионов гривен. Она наконец получит велоинфраструктуру и новые наземные переходы.
Соответсвующее объявление о торгах появилось на сайте государственных закупок Prozorro. Заказчиком работ выступает коммунальная корпорация "Киевавтодор".
Победители тендера будут обязаны отремонтировать:
дорогу, опоры наружного освещения;
тротуары (положить гранитную плитку), дорожную разметку и знаки;
подземные переходы (в частности установить подъемники для людей с инвалидностью)
подземный коллектор;
систему водоотведения;
установить камеры наблюдения, выполнить озеленение и изменить светофоры.
Кроме того, на Крещатике построят велодорожки, и отремонтируют фонтаны.
Конечный срок подачи тендерных предложений –24 июня 2021 года, а результаты торгов объявят уже 20 июля.
Максимальный срок выполнения работ – 12 месяцев.
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