Костюмы, реквизит, раскадровки: в Киеве открылась интерактивная выставка, посвященная фильму 'Довбуш'. Фото и видео

В Киеве открылась выставка, посвященная историко-приключенческому фильму "Довбуш", который стал самым дорогим и масштабным за всю историю отечественного кинематографа. Она находится в здании Национальной академии искусств Украины.

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Об этом с места события сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). На открытие выставки пришло немало желающих заглянуть за кулисы и увидеть, как создавался фильм, который пришелся по душе многим украинцам.

Создатели фильма презентовали 25 костюмов, в которые были одеты актеры, и эскизы одежды.

Также гости выставки могут увидеть реквизит, который использовался во время съемок, включая трембиту и пушку, а также оригинальные раскадровки, фото со съемочной площадки и многие другие экспонаты.

Выставка продлится месяц. Вход на нее бесплатный, но организаторы просят посетителям задонатить на нужды 68-й отдельной егерской бригады, которая носит имя Олексы Довбуша.

Ранее OBOZREVATEL писал о восьми знаковых местах из ленты "Довбуш", которые стоит посетить. Этот самый дорогой и масштабный фильм за всю историю отечественного кинематографа снимали в невероятно красивых и знаковых локациях. Их может посетить любой турист, желающий погрузиться в историю украинского народа.

Также мы рассказывали о пяти причинах, почему стоит посмотреть "Довбуш". Его бюджет составил около 120 млн грн, 65 млн из которых предоставило государство. Премьера приключенческо-исторической драмы "Довбуш" режиссера Олеся Санина прошла 24 августа в День Независимости Украины.

Лента рассказывает историю легендарного карпатского опришка Олексы Довбуша, который сталкивается с жестокостью польской шляхты и обеспокоен порабощением собственного народа. Предательство, убийство родителей и личная вражда приводят к тому, что Довбуш берет в руки оружие. В центре сюжета не только Олекса, но и его родной брат Иван. Он отличается желанием заработать славу и обрести богатство, тогда как Олекса стремится к восстановлению справедливости.

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