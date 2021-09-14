Костел Святого Николая могут передать римско-католической общине: Шмыгаль раскрыл подробности

Костел Святого Николая в Киеве, который пострадал в результате пожара, могут передать римско-католической общине. Соответствующий вопрос должно проработать Министерство культуры Украины.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вопрос о передаче здания будет обсуждаться.

"Было мое поручение, оно комплексное. Это не секретное распоряжение. Это поручение. Среди других мероприятий был пункт, в котором писалось министру культуры проработать вопрос возможности передачи костела римско-католической общине… Этот вопрос будет обсуждаться, надо комплексно решать", – заявил Шмыгаль.

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Премьер-министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству безотлагательно реставрировать костел.

"Есть также указ президента, в котором чётко даны поручения, реставрировать данный памятник... Ключевая задача – сохранить эту уникальную памятник культуры", – резюмировал Шмыгаль

В пятницу вечером, 3 сентября, в украинской столице случился пожар в костеле Святого Николая улице Большая Васильковская, 77. Больше ста лет назад это здание построили поляки из Киева.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram написал, что благодаря действиям сотрудников ГСЧС удалось избежать значительных повреждений. По его словам, зданию ничто не грозит, однако уникальный орган полностью уничтожен огнем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате пожара в костеле Святого Николая сгорел духовой орган, который был единственным действующим в Европе. В центральном зале рухнула люстра.