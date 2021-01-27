Коронавирусом в Киеве заразились 437 человек за сутки

За минувшие сутки, 26 января, коронавирусом в Киеве заразились 437 человек.

В Киевской области зафиксировали 276 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 127 076 киевлян, в области – 68 218 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 2 308 человек (+16 за сутки), вылечились 62 353 пациента (+2 201). Продолжают бороться с вирусом 62 415 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро среды, 27 января, в Украине официально подтверждены 1 200 883 случая коронавирусной инфекции. Из них 3776 – обнаружено за прошедшие сутки.