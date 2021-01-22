На Майдане в Киеве разобрали рухнувший потолок.

В Киеве коммунальщики завершили демонтаж подвесного потолка, который упал в подземном переходе на Майдане Незалежности

Как сообщили в пресс-службе КП КИевавтодор, в целом было убрано около 50 квадратных метров конструкций.

Работники коммунальных служб начали проводить восстановительные работы и, предварительно, на это понадобиться 2 дня. Кроме того, другие будут проверены элементы подвесного потолка в других местах этого подземного перехода.

В Киевавтодоре отметили, что установку конструкций проводили перед Евро-2012 за средства инвесторов. Работы выполняла частная подрядная организация. А последний раз капитальный ремонт перехода на Майдане Независимости осуществлять еще в 2002 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 22 января в подземном переходе на Майдане Незалежности упала подвесная конструкция потолка.