"Коллапс может произойти в любую секунду": Кличко рассказал о ситуации с электроснабжением в Киеве и угрозе новых ударов врага

В Киеве на сегодняшний день дефицит электроэнергии составляет около 30%. При этом новые ракетные обстрелы страны-террориста РФ могут привести к краху энергетической инфраструктуры Украины.

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Об этом в кулуарах Давосского экономического форума рассказал журналистам Киевский городской голова Виталий Кличко, передает СNN. Он добавил, что в настоящее время украинцы борются за выживание.

"Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду, потому что любые вторые российские ракеты могут разрушить нашу критическую инфраструктуру в нашем родном городе в Киеве, а не только в Киеве, в других городах… У нас сейчас дефицит энергоносителей в Киеве около 30%", – уточнил Кличко.

Мэр столицы добавил, что в настоящее время в Украине достаточно холодно и температура опускается до 10 мороза, а иногда зимой до 20 мороза.

"А в этих погодных условиях жить без электричества, жить без отопления практически невозможно, и поэтому ситуация критическая, мы боремся за выживание", – резюмировал Кличко.

Напомним, в Киеве во вторник, 17 января, продолжают применять аварийные отключения света. Составленные ранее графики пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно перейдя по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

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