Когда возобновят движение по трассе между Киевом и Житомиром: названы сроки

В ближайшие дни будут закончены ремонтные работы на Житомирской трассе. После этого будет открыто движение по дороге, которая соединяет Киев и Житомир.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. За последние дни было отремонтировано более 70 километров этой дороги.

"За последние 3 дня мы уже расчистили 67 км дороги Киев – Чоп. Уже в ближайшее время, после проведения всех необходимых мер безопасности, маршрут Киев – Житомир будет открыт. Продолжаем строительство временных переправ на подъезде к Ирпеню (дорога Р-30) и на Житомирской трассе, близ Стоянки. Работы планируем завершить уже на следующей неделе", – сообщил Кубраков.

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Напомним, в освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области все еще не восстановлено газо- и электроснабжение. Из-за этого местные жители вынуждены готовить еду во дворах на костре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области сотрудники дорожных служб начали восстанавливать дороги и мосты, которые были разрушены российскими оккупантами. В частности, временную переправу обустраивают на автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню.