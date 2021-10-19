Когда в Киеве начнется отопительный сезон: власти назвали сроки

В Киеве с 23 октября коммунальщики планируют начать подключение жилых домов к отоплению. Такое решение было принято в связи с тем, что на выходных ожидается понижение температуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В тоже время, дома могут уже начать отопительный сезон раньше заявленного срока.

"У каждого дома есть возможность подключиться к теплу уже сейчас. Если большинство жителей поддержит такое решение, и соответствующий протокол направят в теплоснабжающей компании", – отметили в КГГА.

В пресс-службе уточнили, что подключение к теплоснабжению всех столичных домов может занять около недели.

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"В Киеве работает одна из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тысяч километров, а количество жилых домов более 11 тысяч. Поэтому для полного подключения системы необходимо 7 дней", – подчеркнули в КГГА.

В пресс-службе также напомнили, что уже с 1-го октября в столице начали подключать к теплу здания социальной сферы. Это детские садики, учебные заведения и больницы.

Напомним, что во время гидравлических испытаний теплосетей в столице неоднократно фиксировали прорывы труб, в частности подобные случаи несколько раз случались на мосту Патона. Для ремонта привлекали специальные группы верхолазов.

Как сообщал OBOZREVATEL, теплоинфраструктура столицы Украины технически готова к началу отопительного сезона.