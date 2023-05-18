Код украинской нации: как отмечают День вышиванки в Киеве. Фоторепортаж

Каждый год в третий четверг мая украинцы отмечают Всемирный день вышиванки, который в этом году пришелся на 18 число. Жители и гости Киева поддержали этот международный праздник, призванный сохранить извечные традиции создания и ношения вышитой украинской национальной одежды.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Этому празднику предшествовала акция "Всемирный день вышиванки", которую в 2006 году предложила студентка одного из украинских университетов.

Каждый год, в третий четверг мая, во всем мире украинцы отмечают Всемирный день вышиванки. Многие люди пытаются поддерживать нашу историю и культуру, надевая в этот день украинскую национальную одежду.

В этом году на улицах, в общественных местах, магазинах и других локациях можно увидеть жителей Киева в вышиванках. Традиционные орнаменты в каждом регионе Украины свои, но мало кто знает, что на самом деле видов вышиванок больше сотни.

Всемирный день вышиванки – международный праздник, призванный сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Отмечается каждый год третьего четверга мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 мая, отметил: в этот день два смысла объединены одной датой – День вышиванки и День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Глава государства по этому случаю надел особую вышиванку, орнамент на которой символизирует единство украинцев и крымских татар.

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