Мэр Киева Виталий Кличко встретился с участниками проекта Молодежной модели Парламентской ассамблеи НАТО, реализацию которого начали в столице Украины.

Участие в нем принимают 84 юноши и девушки – преимущественно студенты из всех уголков Украины. Сегодня они могли смоделировать, как работает Парламентская ассамблея, и почувствовать себя делегатом страны или представителем организации участницы в ПА НАТО.

Во время встречи с молодежью, которая состоялась в сессионном зале Киевсовета, Кличко подчеркнул, что в Конституции Украины закреплен курс нашего государства на членство в НАТО и ЕС. Он также отметил, что в обществе растет поддержка евроатлантических устремлений Украины.

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"Молодежь всегда была активной. Это та часть общества, у которой обострено чувство справедливости. Именно молодежь начала те процессы, которые привели к Революции достоинства. И во время тех событий украинцы отстояли свое стремление жить в демократическом государстве и по европейским стандартам, – отметил мэр столицы. – Крайне важно, чтобы вы – молодые люди, определились со своим будущим и настойчиво шли к цели. Ведь именно вам строить в дальнейшем нашу страну", – подчеркнул Виталий Кличко.

Проект реализует ОО "Сеть защиты национальных интересов АНТС" при поддержке Центра документации и информации НАТО. Участие в нем также, в частности, принимают помощница генерального секретаря НАТО по вопросам общественной дипломатии Байба Браже и генеральный секретарь ПА НАТО Руксандра Попа, народный депутат Украины от УДАРа парламента VIII созыва и Председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам 2014-2019 гг. Оксана Юринец.