Кличко встретился с киевлянами-участниками Революции Достоинств и семьями Героев Небесной сотни

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с киевлянами-участниками Революции Достоинства, членами семей Героев Небесной сотни и ветеранами АТО/ООС. Вручил им Благодарности и Почетные Грамоты мэра и поздравил с Днем достоинства и Свободы, сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня я имею честь от имени киевской общины поздравить вас с Днем Достоинства и Свободы. И вручить Благодарности участникам Революции Достоинства и членам семей Героев Небесной сотни, а также – нашим ветеранам – защитникам Украины. – отметил мэр. – Оранжевая Революция и Революция Достоинства – это события, изменившие Украину, они изменили каждого из нас. И если Оранжевая Революция победила без потерь и жертв, то за победу Революции Достоинства украинцы заплатили высокую – Погибли сто наших самых преданных патриотов – Героев Небесной сотни. Отдают свои жизни и герои-защитники на востоке нашего государства. Предлагаю почтить их память минутой молчания…", – сказал Кличко.

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Он напомнил, что в этом году страна отметила 30-ю годовщину Независимости, но продолжает отстаивать право определять свое будущее, защищает свой суверенитет и территориальную целостность.

"Мы с вами отмечали 30-ю годовщину Независимости Украины. Но за право определять свое будущее, за свои достоинство и свободу мы боремся и сегодня. Мы до сих пор вынуждены отстаивать территориальную целостность и независимость украинского государства в борьбе с российским агрессором. Я убежден, украинский народ, украинское государство преодолеет все вызовы и испытания. Мы победим! Потому что любим свою страну, боремся за нее, кто-то на передовой на востоке Украины, кто-то – работая во благо своего города, меняя жизнь его общины. Мы помним и уважаем своих героев. Мы верим в успешное и европейское будущее нашего государства!", – подчеркнул Виталий Кличко.

Благодарностями Киевского городского головы отметили 19 киевлян. Еще четыре получили Почетные Грамоты от мэра столицы.

Председатель правления Общественной организации "Семья "Небесной сотни" вручила Виталию Кличко Благодарность за поддержку семей участников Революции Достоинства, сотрудничество в развитии гражданского общества и по случаю Дня Достоинства и Свободы.