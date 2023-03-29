Кличко вручил защитникам аэродрома в Гостомеле государственные награды. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко посетил полигон одной из воинских частей Национальной гвардии Украины в Киевской области, которые, в частности, защищали Гостомель. Он пообщался с бойцами и вручил им государственные награды Киевского городского головы.

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Об этом глава КГГА сообщил в своем Telegram-канале. Воины этой бригады с начала вторжения РФ дают отпор агрессору по самым горячим направлениям.

"Посетил полигон одной из воинских частей Национальной гвардии Украины в Киевской области, где с начала полномасштабной войны комплексную боевую подготовку прошли десятки тысяч наших защитников. Все инструкторы имеют большой боевой опыт и профессионально обучают военному делу недавно мобилизованных солдат", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева уточнил, что именно эта бригада с 24 февраля 2022 года давала отпор агрессору на самых горячих направлениях. Они защищали аэродром в Гостомеле и обороняли Рубежное и Северодонецк в Луганской области.

"Сегодня ее бойцы защищают Украину под Бахмутом на Донетчине. Среди сражающихся с врагом на востоке и юге Украины много киевлян. Они мужественно защищают государство, отстаивают нашу свободу и независимость. Почет, честь и уважение каждому украинскому защитнику и защитнице! Вместе победим! Слава Украине!" – подчеркнул Кличко.

По случаю Дня национальной гвардии Украины, который отмечали недавно, мэр столицы вручил бойцам государственные награды – 14 орденов "За мужество" III степени и награды Киевского городского головы – 149 медалей "Честь. Слава. Государство".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко посетил восток Украины, чтобы поддержать и ободрить наших защитников. Он также передал бойцам некоторые необходимые вещи, о которых они просили.

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