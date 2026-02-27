Кличко сказал, что блокирует работу коммунальщиков столицы и когда начнется полноценный ремонт дорог

Дорожные службы Киева работают в усиленном режиме и ежедневно ликвидируют опасную ямочность на дорогах. В то же время полноценное восстановление покрытия возможно только со стабилизацией погоды, когда дорожные службы смогут развернуть масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев". Он отметил, что коммунальные службы начнут ремонт дорог, как только для этого будут благоприятные погодные условия.

"Так, после интенсивных снегопадов и перепадов температур качество дорожного покрытия ухудшилось не только в Киеве, но и по всей Украине. Влага попадает в трещины на асфальте, замерзает и разрушает покрытие. А снега и морозы этой зимой были рекордными! Поэтому после зимних осадков традиционно растет количество выбоин. Видим эту ситуацию и хорошо понимаем недовольство водителей. Дорожные службы столицы работают в усиленном режиме. И ежедневно ликвидируют аварийно-опасную ямочность на дорогах. В то же время полноценное восстановление покрытия возможно со стабилизацией погодных условий, когда дорожные службы смогут развернуть масштабные ремонтные работы", – подчеркнул Виталий Кличко.

При этом он отметил, что работу транспортников и коммунальщиков столицы затрудняют также систематические обыски на предприятиях. Это сказывается на оперативности работы предприятий, деморализует работников, которых и так сейчас не хватает.

"В условиях и без того значительного кадрового дефицита дорожной отрасли такие обстоятельства дополнительно усложняют содержание квалифицированных работников и создают риски дальнейшего оттока специалистов. Отмечу, что следственные действия на прошлой и этой неделе преимущественно касались закупочных процедур и выполнения дорожных работ предыдущих периодов. Работники предприятий и Департамента транспортной инфраструктуры предоставляют все запрашиваемые документы и способствуют работе правоохранительных органов в установленном порядке. В то же время повторю: такое большое количество и регулярность следственных действий создает давление на работу дорожной отрасли столицы. И негативно влияет на деятельность предприятий. То есть, делается все, чтобы заблокировать работы в Киеве!", – отметил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, коммунальные службы Киева уже готовятся к следующему отопительному сезону и прорабатывают варианты восстановления поврежденной инфраструктурыи создания альтернативных источников тепло- и энергоснабжения. Столица ищет альтернативные варианты автономного питания энергосистемы и рассчитывает на поддержку государства и западных партнеров.

