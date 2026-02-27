Киев уже готовится к следующему отопительному сезону, – Кличко

Коммунальные службы Киева уже готовятся к следующему отопительному сезону и прорабатывают варианты восстановления поврежденной инфраструктуры и создания альтернативных источников тепло- и энергоснабжения.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Я инициировал и собрал совет по энергетической безопасности и устойчивости Киева, в который вошли специалисты, работающие в сфере энергетики и ЖКХ. А также ученые и эксперты. Обсудили восстановление поврежденных объектов критической инфраструктуры города и возможности внедрения альтернативных мощностей в отдельных микрорайонах. Все эксперты и специалисты акцентировали на том, что, к сожалению, систему централизованного отопления столицы, крупнейшую в Европе и построенную когда-то под большие ТЭЦ, невозможно полностью заменить локальными источниками тепла", – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что город ищет альтернативные варианты автономного питания энергосистемы. Это очень дорогие проекты. И столица рассчитывает на поддержку государства и западных партнеров.

"Направление развития когенерации является однозначно важным – прежде всего, для дополнительной генерации электроэнергии для критической инфраструктуры и других городских нужд. То есть внедрять альтернативные технологии нужно параллельно с модернизацией и защитой централизованной системы теплоснабжения. Эта задача – непростая. Но ее надо воплощать", – сообщил Виталий Кличко.

Он также сообщил, что город привлек профильные научные институты к оперативной разработке четкой дорожной карты стабилизации критической энергоситуации Киева в условиях военного положения и массированных атак врага, а также стратегического плана по будущему энергообеспечения и теплоснабжения столицы.