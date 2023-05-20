Кличко с дипломатами открыли на Михайловской площади фотовыставку 'Киев. Несокрушимое сердце Европы'

Мэр Киева Виталий Кличко по случаю Дня Европы и накануне Дня Киева вместе с послами разных стран открыл на Михайловской площади фотовыставку "Киев. Несокрушимое сердце Европы". Выставка демонстрирует, что Киев как сердце Украины является главным форпостом борьбы за независимость в войне с россией, а Украина стоит на защите всей Европы.

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"В центре Европы россия совершает преступления против человечности, буквально стирает с земли города и поселки, убивает и пытает украинцев, совершает геноцид украинского народа. И мир должен видеть и понимать, что здесь происходит. Я на всех площадках, на всех международных встречах доношу правду о событиях в Украине, о нашей борьбе и вызовах, которые нам приходится преодолевать, - отметил мэр Киева.- Также мы делаем, в частности, такие выставки, как мы с вами осмотрели. Эта фотовыставка о несокрушимости Киева была показана в Чехии, Словении, Мексике , Германии, Польше, Канаде, Венгрии. Летом ее увидят в Париже", – отметил Виталий Кличко.

Во время неформального общения мэр Киева поблагодарил руководителей и представителей дипломатического корпуса за помощь и поддержку Украины в борьбе с российским нашествием. И выразил надежду на дальнейшую помощь мирового сообщества.

Концепцией фоторабот выставки "Киев. Несокрушимое сердце Европы" основное внимание уделяется не только разрушениям в Киеве и Киевской области, но и непокорности украинцев и продлению жизни даже в страшных условиях войны. Экспозиция насчитывает 34 фотографии. Выставку можно посетить на Михайловской площади до 18 июня.