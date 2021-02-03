Кличко рассказал, сколько денег выделят на вакцинацию киевлян от COVID-19

Киевсовет на заседании 11 февраля рассмотрит вопрос о выделении 140 миллионов гривен из бюджета города на вакцинацию жителей столицы от COVID-19.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, в среду, 3 февраля, это планируется сделать путем внесения изменений в городскую целевую программу" Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы.

"Руководителям столичных учреждений здравоохранения поручено создать стационарные пункты прививки и мобильные выездные бригады. Сейчас мы делаем все, чтобы как можно быстрее подписать контракт на закупку вакцины от коронавируса. Переговоры проходят непросто. Вы знаете, что сегодня в мире дефицит вакцины, потому производители не успевают производить ее в законтрактованных объемах. Я использую все свои иностранные контакты и связи, все возможные варианты для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что уже составляют списки людей, которых вакцинировать в первую очередь. По его словам, по приказу Министерства здравоохранения Украины, консультативно-диагностические центры города начали верификацию целевых групп для вакцинации от COVID-19.

"На базе этих данных будут составлять списки людей, которым будет предложена вакцина. И говорить, сколько киевлян отказывается от вакцинации пока рано. Подчеркну. Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города. Это врачи, работники социальных служб, сферы образования, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры, старики", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что от COVID-19 в стране умерли уже 23 089 человек (+165 за сутки), а 1 045 473 пациента (+10 101 за сутки) полностью победили болезнь. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (330).