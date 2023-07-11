Кличко рассказал подробности о строительстве нового транспортного узла на Оболони в Киеве. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как строят транспортный узел на пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе города. По его словам, дорожную развязку создадут в 2 уровнях, а длина основного проезда будет составлять более 3 км.

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Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале. Запустить движение транспорта по новому путепроводу до конца этого года (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На транспортном узле на пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы уже устроили проезды, нанесли временную разметку и установили дорожные знаки. Забетонировали 14 свай (всего предусмотрено 80). Переустроили светофорные объекты и опоры контактной сети и начали работы по перекладке водопроводных сетей", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, дорожную развязку построят на 2 уровнях. Длина основного проезда составит более 3 км, как и длина тротуаров. Протяженность велосипедных дорожек – более 1,5 км. На ней будет 6 полос движения, а длина путепровода – более 250 м. Также обустроят новый подземный переход.

"Реконструкция этой развязки увеличит пропускную способность транспортного узла и, по расчетам проектировщиков, уменьшит пробки в этой части Оболони. Проектная пропускная способность обновленного узла – более 11 тысяч автомобилей в час. Открыть движение по новому путепроводу планируем до конца этого года. А весь комплекс работ на большом объекте закончим до конца 2024 года", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева по улице Богдана Хмельницкого завершили первый этап ремонта дороги. В частности, дорожники обновили покрытие площадью 4762 квадратных метров.

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