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Кличко рассказал о киевлянине-реабилитологе, который помогает восстанавливаться раненым защитникам Украины. Видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
3 минуты
3,0 т.
Реабилитолог помогает военным и гражданским

Мэр Киева Виталий Кличко показал историю о 30-летнем киевлянине-физиотерапевте и реабилитологе Александре Еремине. Он постоянно помогает восстанавливаться раненым военнослужащим и тяжело травмированным гражданским.

Видео дня

Соответствующее видео киевский городской голова опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. Украинец имеет большой опыт по оказанию помощи тем, кто в этом нуждается (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Продолжаю рассказывать о #ЛюдиТвогоКиева. О тех киевлянах, которые делают все, чтобы наш город становился комфортной, красивой и безопасной европейской столицей. А самое главное – дружественным городом, который заботится о людях и делает все для Победы. Сегодня история о 30-летнем киевлянине – физиотерапевте и реабилитологе Александре Еремине. Он является основателем "Реабилитационного центра EREMINCENTER", который помогает восстанавливаться нашим воинам, которые пострадали, защищая Украину. А также – гражданским, особенно спортсменам, получившим тяжелые травмы", – написал Кличко.

Кличко рассказал о киевлянине-реабилитологе, который помогает восстанавливаться раненым защитникам Украины. Видео
Кличко рассказал о киевлянине-реабилитологе, который помогает восстанавливаться раненым защитникам Украины. Видео

Как рассказал мэр Киева, Александр был профессиональным футболистом, играл в юношеской сборной Украины. Судьба сложилась так, что после множества полученных травм ему пришлось оставить любимый вид спорта.

Кличко рассказал о киевлянине-реабилитологе, который помогает восстанавливаться раненым защитникам Украины. Видео

Еремин смог полностью восстановиться, но понял, что его дальнейший путь в жизни – это помощь таким же травмированным спортсменам. Он работал физиотерапевтом в ФК "Шахтер", в сборных Украины по гандболу, баскетболу, хоккею, легкой атлетике, стажировался в Германии и Израиле.

"Со временем количество пациентов увеличивалось. И молодой физиотерапевт и реабилитолог задумался над созданием собственной команды врачей и открытием реабилитационного центра. Так, 8 лет назад появился EREMINCENTER. Сегодня в его команде 25 опытных специалистов: массажистов, терапевтов, физиотерапевтов-тренеров. За это время помощь оказали почти 17 тысячам пациентов. С начала полномасштабного вторжения россии реабилитологи на волонтерских началах помогают восстанавливаться украинским военнослужащим", – отметил Кличко.

Кличко рассказал о киевлянине-реабилитологе, который помогает восстанавливаться раненым защитникам Украины. Видео

Глава КГГА подчеркнул, что очень важно объединять усилия для помощи украинским воинам, получившим ранения, защищая Украину.

"И важно, что обновленный киевский велотрек имеет необходимые ресурсы для работы профессиональных и опытных реабилитологов, знающих свое дело и облегчающих и ускоряющих путь к выздоровлению наших защитников и защитниц", – резюмировал мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко накануне Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения поздравил столичных коммунальщиков и вручил грамоты и награды городского головы и Министерства обороны Украины.

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