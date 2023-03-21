Кличко рассказал о киевлянине-реабилитологе, который помогает восстанавливаться раненым защитникам Украины. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко показал историю о 30-летнем киевлянине-физиотерапевте и реабилитологе Александре Еремине. Он постоянно помогает восстанавливаться раненым военнослужащим и тяжело травмированным гражданским.

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Соответствующее видео киевский городской голова опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. Украинец имеет большой опыт по оказанию помощи тем, кто в этом нуждается (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Продолжаю рассказывать о #ЛюдиТвогоКиева. О тех киевлянах, которые делают все, чтобы наш город становился комфортной, красивой и безопасной европейской столицей. А самое главное – дружественным городом, который заботится о людях и делает все для Победы. Сегодня история о 30-летнем киевлянине – физиотерапевте и реабилитологе Александре Еремине. Он является основателем "Реабилитационного центра EREMINCENTER", который помогает восстанавливаться нашим воинам, которые пострадали, защищая Украину. А также – гражданским, особенно спортсменам, получившим тяжелые травмы", – написал Кличко.

Как рассказал мэр Киева, Александр был профессиональным футболистом, играл в юношеской сборной Украины. Судьба сложилась так, что после множества полученных травм ему пришлось оставить любимый вид спорта.

Еремин смог полностью восстановиться, но понял, что его дальнейший путь в жизни – это помощь таким же травмированным спортсменам. Он работал физиотерапевтом в ФК "Шахтер", в сборных Украины по гандболу, баскетболу, хоккею, легкой атлетике, стажировался в Германии и Израиле.

"Со временем количество пациентов увеличивалось. И молодой физиотерапевт и реабилитолог задумался над созданием собственной команды врачей и открытием реабилитационного центра. Так, 8 лет назад появился EREMINCENTER. Сегодня в его команде 25 опытных специалистов: массажистов, терапевтов, физиотерапевтов-тренеров. За это время помощь оказали почти 17 тысячам пациентов. С начала полномасштабного вторжения россии реабилитологи на волонтерских началах помогают восстанавливаться украинским военнослужащим", – отметил Кличко.

Глава КГГА подчеркнул, что очень важно объединять усилия для помощи украинским воинам, получившим ранения, защищая Украину.

"И важно, что обновленный киевский велотрек имеет необходимые ресурсы для работы профессиональных и опытных реабилитологов, знающих свое дело и облегчающих и ускоряющих путь к выздоровлению наших защитников и защитниц", – резюмировал мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко накануне Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения поздравил столичных коммунальщиков и вручил грамоты и награды городского головы и Министерства обороны Украины.

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