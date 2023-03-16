''Эта зима была самой тяжелой'': Кличко наградил коммунальщиков, обеспечивавших жизнедеятельность Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в канун Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения поздравил столичных коммунальщиков и вручил грамоты и награды городского головы и Министерства обороны Украины.

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Кличко отметил, что эта зима была самой тяжелой, потому что продолжалась в условиях войны и постоянных атак российских варваров на критическую инфраструктуру страны и Киева. Враг целил наши тепловые и электростанции, обстреливал жилые дома, больницы, школы и садики. Хотел оставить столицу без воды, тепла и света.

"Но благодаря вашему преданному и слаженному труду сделать это варварам не удалось. Коммунальные службы не прекращали оперативно восстанавливать поврежденные объекты, возвращая киевлянам жизненно важные услуги. К сожалению, иногда ценой собственной жизни. Потому что вы работали и под обстрелами, и сразу после них – когда еще все пылало", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он также отметил, что сегодня более тысячи работников жилищно-коммунального хозяйства столицы защищают наше государство в Вооруженных силах Украины и в территориальной обороне.

"Часть ваших коллег в феврале 2022 года пошли защищать Украину. А вы – ограниченными силами – обеспечивали жизнедеятельность столицы. Даже в самые горячие первые месяцы войны в Киеве ежедневно убирали улицы и дворы, вывозили мусор. Не прекращали поставки воды и тепла, удерживали дороги зеленые территории", – сказал мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что за время этой ужасной войны город стал сильнее и готов к любым чрезвычайным ситуациям. Киев на сегодняшний день создал запас резервных источников энергоснабжения – генераторы и передвижные мобильные котельные. Оснастил самую большую сеть пунктов обогрева для горожан. Это стало возможным благодаря большой поддержке международных партнеров – разных стран и городов-побратимов, которые обеспечили столице необходимую гуманитарную помощь.

Масштабна помощь и международных фондов и организаций. Таких, например, как USAID и UNICEF. К слову, UNICEF за время войны передал Киеву 31 генератор. Резервные источники питания город применяет при экстренных отключениях электричества на водопроводных объектах. Благодаря работе этого оборудования бесперебойно поставляется вода даже в условиях отключения света для более чем 320 тысяч киевлян.

Мэр Киева выразил благодарность присутствовавшему на мероприятии начальнику отдела водопотребления, санитарии и гигиены воды UNICEF Ukraine Николасу Осберту.