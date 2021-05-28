Кличко рассказал, когда в Киеве откроют Центр вакцинации от COVID-19

В Киеве 29 мая на территории Международного Выставочного Центра начнет работать Центр вакцинации от COVID-19. Прививки будут делать, в том числе, киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дия".

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 28 мая, по состоянию на сегодняшний день, в столице уже сделали прививку более 113 тыс. киевлянам.

"В Киеве, как и в других регионах страны, продолжается вакцинация от COVID-19. Завтра, 29 мая, на базе Международного Выставочного Центра начнет работать большой Центр вакцинации от COVID-19. В выходные дни, прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дія". Вакцину предоставляет, напомню, Министерство здравоохранения", – добавил Кличко.

Мэр напомнил, ранее были вакцинированы медики, социальные работники, учителя, привлеченные к проведению ВНО, паралимпийцы и маломобильные граждане.

На сегодняшний день все дозы для первичной вакцинации использованы.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины выделило Киеву 20 640 доз вакцины CoronaVac.