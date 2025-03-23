Кличко рассказал, когда в Киеве будет завершен отопительный сезон

В Киеве отопительный сезон завершится в понедельник, 24 марта. С этого дня стартует отключение жилых домов от теплоснабжения.

Видео дня

А вот учреждения социальной сферы будут отключаться по индивидуальным заявкам их руководителей. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Синоптики прогнозируют, что в Украину и, в частности, в столицу пришло стабильное потепление. В этой связи в Киеве объявили о дате завершения отопительного сезона.

"С понедельника, 24 марта, Киев завершает отопительный сезон. Такое решение городские власти приняли ввиду прогноза синоптиков относительно стабильного потепления. А также мы руководствуемся необходимостью рационального использования природного газа. Итак, с понедельника начнем отключение от теплоснабжения жилых домов, заведения индивидуальными заявками их руководителей. Здания же учреждений социальной сферы – медучреждения, детсады, школы и другие будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей", - заявил Кличко.

Мэр Киева также добавил, что в этом году завершение отопительного сезона в столице происходит на несколько дней раньше, чем в 2024-м году, ведь весна в этом году пришла быстрее.

"Напомню, централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из самых крупных в Европе. На ее развертывание и завершение работы нужно около недели", – отметил Кличко.

Ранее стало известно, что в начале марта стали известны новые тарифы на свет, которые вступят в силу с 1 мая. OBOZ.UA рассказывал, сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч после отопительного сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!