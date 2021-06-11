Кличко рассказал, как подготовили пляжи Киева к летнему сезону

В Киеве к летнему сезону готовы все 14 коммунальных пляжей. На их территориях оборудованы раздевалки, есть пункты спасателей и общественные уборные

Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 11 июня, город определил 18 зон массового отдыха у воды, но без купания.

"Столица, как всегда, тщательно подготовилась к началу летнего сезона. Чтобы жители Киева могли с комфортом и безопасно отдыхать в городе. На сегодня все 14 коммунальных пляжей готовы принимать посетителей", – сказал Кличко.

На всех коммунальных пляжах, по словам мэра столицы, будут дежурить более 120 лайфгардов а также водолазы и матросы-спасатели коммунального предприятия "Плесо".

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"Также в этом году столица подала девять муниципальных пляжей для получения международной экологической награды "Голубой флаг". Эта награда означает, что пляжи соответствуют самым высоким мировым стандартам безопасности и комфорта", – отметил Кличко.

Глава КГГА уточнил, что официально сезон пока не стартовал, поскольку температура в Днепре еще прохладная, а отдых с купанием, по нормам, разрешен при температуре выше 17 градусов.

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