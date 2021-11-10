Кличко провел круглый стол с мэром Лейпцига: что обсудили

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко и мэр Лейпцига, президент Ассоциации городов Германии Буркхард Юнг провели круглый стол, где актуальные для местного самоуправления проблемы обсудили городские председатели украинских и немецких городов. Мероприятие, являющееся частью Немецко-украинского муниципального форума, состоялось в онлайн-формате.

Как сообщила пресс-служба главы украинской столицы, общались городские головы, в частности, на темы интегрированного городского развития, усиления местного самоуправления, цифровизации и адаптации к изменениям климата.

Благодаря немецких коллег и партнеров за поддержку украинских городов, Кличко отметил, что такой профессиональный обмен опытом помогает украинским общинам справиться с новыми задачами и вызовами, овладеть новыми знаниями и новым опытом.

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“Мы, городские головы, делаем все для укрепления местной демократии, самоуправления и улучшения жизни людей. Но местное самоуправление в Украине не только нуждается в дальнейших изменениях, но и должно преодолевать многочисленные вызовы", – отметил глава АГУ.

"Некоторые из них общие и для немецких муниципалитетов. Немецкие и украинские города тесно связаны между собой, они разделяют одинаковые демократические принципы и ценности. Кстати, в этом году Киев и Лейпциг отмечают 60 годовщину установления партнерских отношений. Поэтому для нас крайне важен опыт Германии, обмен успешными практиками”, – подчеркнул Кличко.

Мэр Лейпцига, президент Ассоциации городов Германии Буркхард Юнг отметил, что от трансграничного сотрудничества выиграют все привлеченные стороны.

“Взаимный обмен также помогает немецким городам задуматься о своей работе. Опыт городов-партнеров – положительный или отрицательный – всегда можно учитывать в своей работе. Мы с радостью поддерживаем украинских коллег в реализации новых задач. В то же время мы сами можем воспользоваться опытом и перспективами украинских городов. Поскольку там, где немецкие города идут по устоявшемуся избранному пути развития, украинские города испытывают инновационные решения, чтобы справиться со своими относительно новыми задачами. В сфере цифровизации, например, украинские города явно впереди нас. Немецкие города могут научиться этому опыту”, – заметил Юнг.

Он добавил, что партнерство между городами – это не только выявление взаимопонимания между народами и взаимной солидарности, но и соответствующая основа для профессионального обмена. Который в новых реалиях приобретает все большее значение.

“Для решения новых задач и борьбы с новыми вызовами необходимо обеспечить дееспособность городов. Ибо только дееспособные города могут гарантировать, что меры по устойчивому развитию осуществляются эффективно и ориентированы на нужды людей”, – сказал Буркхард Юнг.

Президент Немецкой ассоциации городов подчеркнул, что немецкие и украинские муниципалитеты хотят поддерживать друг друга не только на профессиональном, но и на политическом уровне.

Мы приветствуем процесс децентрализации в Украине. Местное самоуправление имеет фундаментальное значение для демократического и устойчивого развития государства. Поэтому мы хотели бы обратиться в национальные правительства Германии и Украины признать местное самоуправление в обеих странах в долгосрочной перспективе, при необходимости расширять его и поддерживать должным образом”, – подчеркнул Буркхард Юнг.

Во время круглого стола мэры украинских и немецких городов обсудили главные вызовы, стоящие перед общинами, дальнейшее сотрудничество и немецко-украинские отношения на государственном и местном уровнях.

"Мы гордимся тем, что Немецкая ассоциация городов и Ассоциация городов Украины вместе работают над укреплением и развитием немецко-украинских отношений и надеемся, что Немецко-украинский муниципальный форум будет способствовать активизации политического и профессионального обмена между нашими странами, усилению местного самоуправления", – подчеркнул Кличко.