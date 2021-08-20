Кличко пригласили на заседание СНБО за два с половиной часа до его начала. Все подробности

Мэра Киева Виталия Кличко в пятницу, 20 августа, пригласили на заседание Совета национальной безопасности и обороны за два часа до его начала. Глава КГГА не сможет на нем присутствовать.

Об этом мэр столицы сообщил на своем официальном Telegram-канале. Он уехал на Черниговщину.

"Друзья! Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому, после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже уехал в рабочую поездку по делах Ассоциации городов Украины в Чернигов", – сообщил Кличко.

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Напомним, как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу, 20 августа, может ввести новый пакет санкций. Они будут касаться исключительно иностранных граждан.

Также на заседании СНБО заслушают вопросы оборонного характера и по ситуации с распространением нового штамма коронавируса в стране.

По данным нашего источника, вопрос устранения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации в этот раз рассматриваться не будет.

При этом ранее наши источники в политической партии "Слуга народа" сообщали, что мэру Киева Виталию Кличко якобы могут объявить о подозрении и отстранить от должности главы КГГА. Исполняющим его обязанности могут назначить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 17 августа правоохранители провели очередные обыски в коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ". Они состоялись с нарушениями действующего законодательства.