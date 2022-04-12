Кличко предупредил о мошенниках, которые требуют деньги за парковку в Киеве

В Киеве активизировались мошенники, которые требуют деньги за парковку автомобилей. На период военного времени эта услуга в столице является бесплатной.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он призвал граждан не платить мошенникам и сразу же вызывать полицию.

"Друзья! Хочу еще раз подчеркнуть: на период военного состояния парковка авто на улицах столицы – бесплатная. Не верьте и не платите мошенникам, которые активизировались, чтобы воспользоваться ситуацией! Если с вас требуют деньги за парковку – вызывайте полицию", – заявил Кличко.

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Кроме того, мэр Киева в очередной раз призвал жителей и гостей столицы быть внимательными, паркуя свои автомобили. В частности, не оставлять машины в неположенных местах и ​​на полосах общественного транспорта.

"Эвакуаторы будут работать, но они будут убирать только автомобили, которые будут мешать проезду транспорта, в том числе общественному, автомобилям с гуманитарной помощью, каретам быстрой и военной технике", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 11 апреля для частных автомобилей открыли движение на Южном мосту. В частности, такое решение столичная власть приняла для того, чтобы уменьшить пробки в городе.