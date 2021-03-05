Кличко показал, как ремонтируют Индустриальный мост в Киеве

Первый этап ремонта Индустриального моста в Киеве планируют завершить до конца мая.

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 5 марта, коммунальная корпорация "Киевавтодор" уже начала дорожный сезон.

"Мы ремонтируем дороги и мосты, которые не видели реконструкции по 40-50 лет. За прошедшие годы город отремонтировал около 70 мостов и путепроводов. Сегодня идет масштабный ремонт на Индустриальном путепроводе и на улице Борщаговской. Я никого не удивлю сказав, что путепровод давно нуждался в капитальном ремонте. Этот объект построили в 1977 году и с тех пор ни разу не обновляли. Первый этап ремонта моста мы планируем завершить до конца мая. Основные ремонтные работы на улице Борщаговской – до конца августа", – сообщил Кличко.

Мэр также добавил, что город, как и обещал, начало капитальный ремонт улицы Милославской. Там, как и на других объектах, обновят асфальтовое покрытие и тротуары. Установят современное уличное освещение и обустроят новые коммуникации.

"Еще в планах на этот год – завершение реконструкции Пейзажной аллеи и проспекта Степана Бандеры. Продолжат работы и на улице Довбуша, на нескольких участках Большой кольцевой. Планируем начать ремонт проспекта Героев Сталинграда и многих других объектов", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 27 февраля с 7:00 и до 31 мая на Индустриальном путепроводе из-за капитального ремонта частично ограничат движение транспорта.