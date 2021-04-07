Кличко показал, как лечат больных COVID-19 в больнице №3 Киева

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в среду, 7 апреля, показал, как лечат больных коронавирусом в Киевской городской клинической больнице №3.

По словам главы КГГА, некоторые коммунальные медучреждения, которые принимают заболевших киевлян, уже заполнены (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Например, городская больница №3, где я побывал вчера вечером. Там врачи говорят, что работают уже на 110% от мощности. То есть, добавили еще кровати к подготовленным ранее, чтобы принимать пациентов, которых привозит скорая. Я пообщался с врачами и был в инфекционном отделении, говорил с некоторыми пациентами", – рассказал Кличко.

По словам мэра, ситуация в столице очень сложная. В городе есть подготовленные свободные места в родильных домах и в детских больницах.

"Город продолжает искать возможности и готовить дополнительные кровати. Принимать пациентов с COVID-19 готовятся, в частности, в противотуберкулезном диспансере. Там сегодня ремонтируют систему подачи кислорода. Обустраивают кровати. И уже набирают специалистов, которые будут лечить больных коронавирусом. А городской госпиталь ветеранов войны сегодня принимает пациентов других профилей. В частности, терапевтического и неврологического, которых пока не могут принимать другие медучреждения, где освободили или освобождают кровати, чтобы лечить больных коронавирусом", – резюмировал Кличко.

Мэр Киева посетил столичную больницу №3. kiev.klichko

Для пациентов нашли дополнительные кровати. kiev.klichko

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за большого количества пациентов с COVID-19 в Киевской городской клинической больнице №3 со склада вернули старые кровати.