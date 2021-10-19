Кличко открыл после реконструкции вторую очередь Пейзажной аллеи: как выглядит. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко открыл после реконструкции вторую очередь Пейзажной аллеи. Ее обустроили согласно всем современным нормам, осуществили благоустройство и учли проблемы местности: такие как угроза оползней и хаотическое парковки.

Об этом сообщила пресс-служба главы столицы. Мэр напомнил, что Пейзажную Аллею обустроили в Киеве около 40 лет назад. И она нуждалась в капитальном ремонте.

"В конце лета прошлого года мы завершили реконструкцию первой очереди – от лестницы до урочища Гончары-Кожемяки к скульптуре "Алиса в стране чудес". А сегодня уже завершили работы и в рамках второй очереди, которую начали в прошлом году. Здесь, на склонах и нижнем плато, была запущенная территория – чащи и свалка. А теперь – современная зона отдыха европейского уровня", – сказал Кличко.

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Кроме верхней террасы, в рамках реконструкции Пейзажной аллеи, обустроили нижнюю террасу склона и построили новую хорошую лестницу на Воздвиженке. Они сделаны в той же стилистике, что и лестница в урочище Кожемяки, которую открыли три года назад. Новая лестница также будет иметь вечернюю подсветку.

Всего в ходе обновления аллеи на ней устроили новое гранитное покрытие – вместо старого асфальта. Устроили дождевую канализацию, систему полива газонов, установили гранитный бортовой камень, новенькие скамьи. Самая длинная скамейка – около 50 м.

Имеет теперь Пейзажная Аллея и современное LED-освещение и декоративную подсветку арт-объектов, систему видеонаблюдения. Появились на променаде и тревожные кнопки.

Учитывая повышенную опасность оползней, осуществили ремонт и усилили подпорные стены. Осуществили благоустройство территории.

Проблемой Пейзажной аллее была хаотическая парковка. Сейчас на всех заездах на пешеходную зону установили 30 автоматических болард. Чтобы въезжать на Пейзажку могли только автомобили жителей близлежащих домов и спецтранспорт экстренных служб.

Расширили и вход на Аллею со стороны Исторического музея и Десятинной церкви. А также сделали Аллею более комфортной для маломобильных групп населения.

По словам Виталия Кличко, в следующем году начнутся работы по реконструкции третьей очереди Пейзажной аллеи.