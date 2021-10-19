Кличко открыл после реконструкции вторую очередь Пейзажной аллеи: как выглядит. Фото

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Жизнь столицы
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Кличко открыл после реконструкции вторую очередь Пейзажной аллеи

Мэр Киева Виталий Кличко открыл после реконструкции вторую очередь Пейзажной аллеи. Ее обустроили согласно всем современным нормам, осуществили благоустройство и учли проблемы местности: такие как угроза оползней и хаотическое парковки.

Об этом сообщила пресс-служба главы столицы. Мэр напомнил, что Пейзажную Аллею обустроили в Киеве около 40 лет назад. И она нуждалась в капитальном ремонте.

"В конце лета прошлого года мы завершили реконструкцию первой очереди – от лестницы до урочища Гончары-Кожемяки к скульптуре "Алиса в стране чудес". А сегодня уже завершили работы и в рамках второй очереди, которую начали в прошлом году. Здесь, на склонах и нижнем плато, была запущенная территория – чащи и свалка. А теперь – современная зона отдыха европейского уровня", – сказал Кличко.

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Кличко открыл после реконструкции вторую очередь Пейзажной аллее

Кроме верхней террасы, в рамках реконструкции Пейзажной аллеи, обустроили нижнюю террасу склона и построили новую хорошую лестницу на Воздвиженке. Они сделаны в той же стилистике, что и лестница в урочище Кожемяки, которую открыли три года назад. Новая лестница также будет иметь вечернюю подсветку.

Всего в ходе обновления аллеи на ней устроили новое гранитное покрытие – вместо старого асфальта. Устроили дождевую канализацию, систему полива газонов, установили гранитный бортовой камень, новенькие скамьи. Самая длинная скамейка – около 50 м.

При обновлении аллеи на ней устроили новое гранитное покрытие

Имеет теперь Пейзажная Аллея и современное LED-освещение и декоративную подсветку арт-объектов, систему видеонаблюдения. Появились на променаде и тревожные кнопки.

Учитывая повышенную опасность оползней, осуществили ремонт и усилили подпорные стены. Осуществили благоустройство территории.

Пейзажная аллея оборудована теперь современным LED-освещением

Проблемой Пейзажной аллее была хаотическая парковка. Сейчас на всех заездах на пешеходную зону установили 30 автоматических болард. Чтобы въезжать на Пейзажку могли только автомобили жителей близлежащих домов и спецтранспорт экстренных служб.

На "Пейзажке" решили проблему хаотической парковки

Расширили и вход на Аллею со стороны Исторического музея и Десятинной церкви. А также сделали Аллею более комфортной для маломобильных групп населения.

По словам Виталия Кличко, в следующем году начнутся работы по реконструкции третьей очереди Пейзажной аллеи.

Аллею сделали более комфортной для маломобильных групп населения.
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