Кличко о возможном наступлении врага на Киев: мы подготовили много "сюрпризов" и "подарков"

Не смотря ни на что Киев был и остается целью агрессора. Но украинские военные приготовили много "сюрпризов" для российских оккупантов.

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Об этом во время телемарафона в канун годовщины широкомасштабного вторжения страны-террориста РФ в Украину заявил мэр столицы Виталий Кличко. Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.

"Россияне и дальше хотят его захватить, но вопрос в другом – смогут ли они это сделать. Могу четко сказать – мы гораздо лучше подготовлены. Если они примут такое решение, то это будет большая ошибка. Мы подготовили много "сюрпризов" и "подарков" каждому агрессору, который с оружием в руках начнет двигаться на Киев", – рассказал Кличко.

Кроме того, мэр затронул тему разрушенных во время российских ракетных обстрелов жилых домов. По его словам, специалисты отремонтировали 11 многоэтажек, и еще 6 – восстановят в течение месяца.

"Количество разрушенных и поврежденных домов в нашем городе, несмотря на то, что линия фронта мимо нас не проходит, страшная цифра. Сейчас в Киеве разрушены или повреждены около 800 домов, 417 из них — это жилые дома. 17 – имели очень большие повреждения", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, группировки сил и средств обороны Киева начали обучение по обороне столицы. В частности, планируется провести обучение по защите мирных граждан в условиях боевых действий.

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