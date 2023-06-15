Кличко – о ситуации в Киеве: мы уже видим признаки разбалансировки власти и внесения хаоса в управление столицей

Киевский городской совет в четверг, 15 июня, принял обращение к президенту, парламенту и правительству с требованием соблюдать Конституционные гарантии прав местного самоуправления. А именно чтобы исполнительный орган Киевсовета возглавлял избранный городской глава.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета, передает пресс-служба политика. Также в обращении говорится о возвращении мэру права подавать кандидатуры на назначение и увольнение председателей РГА.

"Исполнительный орган Киевсовета должен возглавлять избранный городской глава, как это и есть по закону о столице и решению Конституционного Суда 2001 года. Ведь 90 процентов полномочий городской администрации – это полномочия органов местного самоуправления. И только городской совет имеет право контролировать выполнение этих полномочий! Они не могут быть делегированы другим органам власти. В этом же обращении говорится и о возвращении городскому главе права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов города Киева. Потому что изменения в порядок их назначения, подчеркну, были внесены за несколько дней до начала полномасштабного вторжения", – сказал Кличко.

Киевский городской глава подчеркнул, что сегодня избранного жителями столицы мэра фактически лишают рычагов в управлении городом, его жизнеобеспечении. А районы фактически превратили в отдельные княжества. Также создана военная администрация.

"В результате этого мы уже видим признаки разбалансировки власти и внесения хаоса в управление столицей. И это тревожные колокольчики для всей страны! Убежден, что в ситуации войны все должны работать совместно. Без политических противоречий и борьбы. Только в нашем единстве, объединении усилий всех – власти на разных уровнях, общества, наших героических ВСУ – залог нашей победы", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что Киевский городской совет одобрил это обращение к президенту Украины, правительству и парламенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров Украины об отстранении от исполнения обязанностей главы Деснянской РГА Дмитрия Ратникова. Городской глава сделал это после трагической гибели людей у закрытого укрытия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!