Кличко о Героях Небесной Сотни: Отдали жизнь за будущее Украины – европейское и демократическое

Мэр Киева Виталий Кличко почтил память Героев Небесной Сотни. По его словам, они отдали жизнь за будущее Украины – европейское и демократическое.

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Об этом киевский городской голова написал в своем Telegram-канале. 20 февраля украинцы вспоминают события на Майдане Незалежности.

"9 лет назад путинский режим не понял, что украинцы – свободные люди и за свою свободу и свое государство будут биться смело и бескомпромиссно. Вечное уважение нашим Героям Небесной Сотни, которые положили жизнь за будущее Украины – европейское и демократическое. Тогда Украина показала, что она государство сильных и смелых людей", – подчеркнул Кличко.

Киевский городской голова добавил, что через 9 лет украинцы поражают мир своим героизмом и непреклонностью.

"Безграничное уважение и честь каждому, кто дерется за Украину. И вечная память тем, кто в этой борьбе отдал самое ценное – свою жизнь. Слава всем украинским героям!" – подчеркнул Кличко.

Напомним, 20 февраля украинцы чтят память Героев Небесной Сотни. Об истории дня и почему дата приобретает особое значение в условиях полномасштабной войны, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу в День памяти Героев Небесной Сотни. Глава государства отметил, что во время Революции Достоинства люди всех возрастов и профессий из разных регионов, но с одинаковыми и настоящими ценностями отдали жизнь за будущее Украины.

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