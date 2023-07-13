Киевсовет обратится к правительству о передаче столицы дома Сикорского для создания музея, – Кличко

Киевский городской совет в четверг, 13 июля, должен обратиться к правительству, чтобы Кабинет министров перестал блокировать передачу дома Сикорского в собственность общины столицы. Также депутаты должны рассмотреть и принять решение о создании Департамента по предотвращению коррупции.

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Об этом киевский городской голова Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета, передает пресс-служба политика. Городские власти неоднократно поднимали этот вопрос перед правительством.

"На повестке дня – несколько обращений к центральной власти, чтобы правительство учитывало интересы местного самоуправления. И отдельно, в очередной раз, мы должны обратиться к правительству, чтобы Кабмин (с подачи Министерства культуры) прекратил блокировать передачу дома Сикорского в собственность общины столицы. Город уже в течение нескольких лет просит передать объект, чтобы иметь возможность реконструировать и сохранить его. Создать музей Игоря Сикорского. Но, к сожалению, каждый раз в правительстве находят какие-то бюрократические преграды, чтобы этого не произошло. А усадьба в это время разрушается", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр Киева отметил, что также на сегодняшнем заседании депутаты Киевсовета должны принять решение о создании Департамента по предотвращению коррупции. Решить ряд вопросов, касающихся сферы жилищно-коммунального хозяйства столицы, и внести изменения в бюджет и программу социально-экономического развития Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2024 году в Киеве планируется начать противоаварийные работы на мосту Метро. Также ожидается, что "не за горами" реконструкция моста Патона, который передан под проект "Большая стройка".

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