Киевлянин на инвалидной коляске посетил 70 стран и делает удивительные фото своих путешествий

В Киеве открылась фотовыставка невероятно мужественного человека. 68-летний киевлянин Николай Подрезан, который с 1991 года может передвигаться только в инвалидной коляске, посетил около 70 стран.

Об открытии выставки "Планета Земля – взгляд из инвалидной коляски" сообщило издание "Вечерний Киев". Проект реализовал Национальный союз журналистов Украины к 30-летию Независимости Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оригинальный проект несет важную миссию – он показывает как люди с инвалидностью живут в разных странах мира и на какие проблемы инфраструктуры для маломобильных людей нужно обратить внимание. Ведь ни для кого ни секрет, что вопросами обустройства комфортного среды обитания для всех людей, в нашей стране начали заниматься от силы лет 7 назад.

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В 1991 году Николай Подрезан попал в страшное дорожно-транспортное происшествие в Эстонии. Впоследствии он получил травму хребта из-за которой он не смог ходить. Но мужчина не сдался, а стал привыкать к жизни в инвалидной коляске. Панацеей для него стали путешествия, которые, как известно, лечат душу.

Невероятно, но именно после ДТП он увидел 63 страны! Да еще и какие! Дедушка побывал в Новой Зеландии, Бразилии, Непале, Австралии – государства, которые для многих людей –мечта всей жизни. Во всех поездках Николая Подрезана сопровождает его супруга Наталья. Они вместе встречаются с представителями нашей диаспоры, общаются, рассказывают о жизни в нашей стране.

Супруги не просто изучают страны, они все время интересуются, как там обустроено инклюзивное пространство для людей с инвалидностью. Семейная пара всегда ходит в вышиванках, что привлекает к ним внимание иностранцев. А какие фотографии делает Николай Подрезан! Подмечает абсолютно все.

"Я стажировался и изучал современный опыт реабилитации и по различным вопросам социальной работы в Великобритании, США, Нидерландах, Германии и тому подобное. И вывел один из важнейших девизов моей жизни: "Главное у человека не то, какую часть здоровья она потеряла, а то, как она использует ту часть здоровья, которая у нее осталась", – рассказал на открытии выставки путешественник.

На мероприятии Николаю Подрезану вручили удостоверения журналиста, ведь он действительно делает прекрасную и полезную работу для всех людей. Глядя на таких героев как он, так и хочется девиз из одного старого фильма – "Не бойтесь жизнь переменить!"

Выставка действует на улице Крещатик, 27а в помещении Национального союза журналистов Украины.

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