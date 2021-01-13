Киевляне сочли жесткий карантин в Украине неэффективным. Видео

Большинство опрошенных на улице жителей Киева считают, что "карантин зимних каникул" в Украине неэффективный.

Своим мнением они поделились с корреспондентом OBOZREVATEL. Если насчет неэффективности ограничений оно у большинства совпадает, то касательно целесообразности мнения разделились (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, часть опрошенных выступила за полный локдаун, по примеру того, который был весной. Либо же не вводить ограничения вовсе.

Другие считают, что жесткий карантин не нужен, в частности, потому что он негативно влияет на экономику.

Также некоторые считают, что государству следует больше внимания уделять здоровью украинцев, а не болезни.

Жесткий карантин в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 8 по 24 января действует так называемый карантин зимних каникул, который, как признали в правительстве, является самым мягким и коротким в Европе.

После 24 января останутся другие карантинные ограничения, которые будут действовать до конца зимы, 28 февраля.