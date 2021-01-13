Кияни заявили, що жорсткий карантин в Україні неефективний. Відео

Більшість опитаних на вулиці жителів Києва вважає, що "карантин зимових канікул" в Україні неефективний.

Своєю думкою вони поділилися з кореспондентом OBOZREVATEL. Якщо стосовно неефективності обмежень вона у більшості збігається, то щодо доцільності думки розділилися (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, частина опитаних виступила за повний локдаун, за прикладом того, який був навесні. Або ж не вводити обмеження зовсім.

Інші вважають, що жорсткий карантин не потрібен, зокрема, тому що він негативно впливає на економіку.

Також дехто вважає, що державі варто більше уваги приділяти здоров'ю українців, а не хворобі.

Жорсткий карантин в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 8 до 24 січня діє так званий карантин зимових канікул, який, як визнали в уряді, є найбільш м'яким і коротким у Європі.

Після 24 січня залишаться інші карантинні обмеження, які діятимуть до кінця зими, 28 лютого.