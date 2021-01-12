Киевлян возмутил черный ТЦ в Киеве, загородивший корпусы Университета Шевченко

В сети вызвал волну негодования жилой комплекс черного цвета возле станции метро "Выставочный центр" в Киеве, который закрывает несколько корпусов Университета имени Тараса Шевченка.

Соответствующий пост с фото опубликовал на своей странице в социальной сети историк и журналист Василий Миколайчук, отметив, что высотка дисгармонирует с учебным заведением.

"Современная застройка Киева, то в основном ужас и д…. Не только в историческом центре, но и на окраинах. Вот и просторная площадь перед модернистскими естественными корпусами КНУ Тараса Шевченко превратилась в место для очередного ЖК и черного гроба, что закрывает здание Университета", – констатировал он.

Предполагалось, что тут построят новые корпусы КНУ. Natalya Ryda

Он уточнил, что земля для строительства других зданий КНУ была освоена в середине "нулевых".

"Теперь на их месте ЖК, очень мало школ и садиков. Правда, отдельным работникам вузов удалось получить в них квартиры. И на этом спасибо. А о площади и новых учебных корпусах забывайте! Ибо на образовании и социальной политике быстрые деньги не заработаешь. На инфраструктуре также, но не точно", – резюмировал Миколайчук.

Стоит отметить, что пользователи соцсети также возмутились из-за строительства здания.

В сети негативно восприняли строительство ТЦ. Facebook Vasyl Mykhalchuk

Реакция пользователей соцсети. Facebook Vasyl Mykhalchuk

Люди возмущены строительством здания. Facebook Vasyl Mykhalchuk

Реакция пользователей соцсети. Facebook Vasyl Mykhalchuk

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