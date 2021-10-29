В Киеве в ноябре может выпасть первый снег, ударят морозы: прогноз на месяц

В Киеве на протяжении ноября ожидается преимущественно облачная погода, с прояснениями. Температура воздуха продолжит снижаться.

Об этом сообщил портал AccuWeather. В конце месяца столбик термометра опустится до +1, а по ночам -4.

Так, первые дни ноября, 1-7, ожидается преимущественно солнечная и теплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в течение недели прогреется до +14 в четверг, но уже в воскресенье столбик термометра опустится до +9, а ночью до -1.

Вторая неделя третьего месяца осени, с 8 по 14 ноября, будет переменчивой в плане погоды. Первые три дня ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха днем в среднем +8. Но уже начиная со среды, небо затянет облаками, а с пятницы по воскресенье в Киев придут дожди.

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Третья неделя, с 15 по 21 ноября, начнется с дождей, но уже начиная со среды, в столицу вернется солнечная погода, возможна небольшая облачность. Температура воздуха в среднем составит +3… +5, а по ночам столбик термометра опустится до -4.

С 22 по 28 ноября, погода в Киеве, по прогнозам синоптиков будет переменчивой. Первая половина недели днем ожидается облачность, без осадков. А во второй половине – переменная облачность. В среднем температура воздуха составит +1, а по ночам -4.

29 ноября будет пасмурно, но 30 ноября возможен небольшой снег. Температура воздуха в среднем 0… +1.

Стоит отметить, что согласно прогнозу портала World weather, снег в столице также возможен и 29 ноября.

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