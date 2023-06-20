Киев занял первое место по рождаемости в Украине за первые 5 месяцев этого года

В Украине за первые 5 месяцев этого года на свет появились 7️7️ 9️8️2️ малыша. На первом месте по рождаемости находится Киев – 8008 детей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста. Киевская область занимает 5 место.

"Право быть мамой! 7️7️ 9️8️2️ малыша родились в Украине за 5 месяцев этого военного года", – рассказали в пресс-службе.

По данным Управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Минюста, больше всего рождений зарегистрировано:

Киев – 8 008;

Львовская область – 6 899;

Днепропетровская – 5 938;

Одесская – 5 643;

Киевская – 4628.

"В самых "горячих" ныне областях, буквально, под обстрелами, родилось 154 малыша в Херсонской области и 546 детишек в Донецкой области", – добавили в Минюсте.

Кроме того, за 5 месяцев этого года женилось 68 829 пар. Традиционно лидирует столица, где было заключено 7104 браков. Также больше всего браков зарегистрировано: Днепропетровская область – 6 838, Одесская – 5 415, Киевская – 4 141 и Львовская – 3 921.

"Во фронтовых областях любовь также побеждает войну. Так, в Херсонской области составлены актовые записи о 131 браке, а в Донецкой области – 865 пар сыграли свадьбу", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине упростили процедуру расхода компенсации за "пакет малыша". При этом, имея выбор между получением самого пакета и компенсацией за него, украинцы все чаще выбирают деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!