Киев закупит 277,8 тыс. доз вакцин от коронавируса: уже объявлен тендер

Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации объявил тендер на закупку вакцин от коронавируса.

Информация об объявленной закупке уже появилась на сайте Prozorro.

В тендерной документации сообщается, что столица хочет купить течение 2021 года 277,8 тыс. доз вакцины по 140 млн гривен, то есть одна доза должна стоить около 500 гривен, или 18 долларов.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 24 мая 2021. Период поставок – до 31 декабря 2021 года.

Напомним, 6 апреля, на внеочередном заседании Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики депутаты решили обратиться в Кабмин и Верховную Раду о разрешении прямой закупки вакцин от COVID-19.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в ближайшее время столицу Украины Киев намерены вывести из "красной" зоны эпидемиологической опасности из-за распространения коронавируса.