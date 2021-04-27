Киев закупит 277,8 тыс. доз вакцин от коронавируса: уже объявлен тендер

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
1 минута
2,6 т.
Вакцинация от коронавируса

Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации объявил тендер на закупку вакцин от коронавируса.

Информация об объявленной закупке уже появилась на сайте Prozorro.

В тендерной документации сообщается, что столица хочет купить течение 2021 года 277,8 тыс. доз вакцины по 140 млн гривен, то есть одна доза должна стоить около 500 гривен, или 18 долларов.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 24 мая 2021. Период поставок – до 31 декабря 2021 года.

Напомним, 6 апреля, на внеочередном заседании Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики депутаты решили обратиться в Кабмин и Верховную Раду о разрешении прямой закупки вакцин от COVID-19.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в ближайшее время столицу Украины Киев намерены вывести из "красной" зоны эпидемиологической опасности из-за распространения коронавируса.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКиевНовости Киева и Киевской областиЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусВакцинация в Украине и миреЛокдаун в КиевеЛокдаунвакцина CoviShieldвакцина AstraZenecaВакцина от коронавирусаМисс УкраинаКиевсовет