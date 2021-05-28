Киев вновь оказался в рейтинге ТОП-100 лучших городов мира

Киев вновь попал в международный рейтинг компании Resonance "ТОП-100 лучших городов мира". Столица заняла 87 место.

Согласно данным сайта Best Cities, главный город Украины обогнал Бухарест (Румыния), Минск (Беларусь), Дюссельдорф (Германия), Манчестер (Великобритания) и Краков (Польша).

"Киев, возможно, не первая европейская столица, которая приходит на ум, но она одна из самых ярких. Город – живая энциклопедия славянской истории, которой 1500 лет. Такой же красочный и яркий, как национальный флаг, со зданиями, раскрашенными как украинские пасхальные яйца, и горизонтом, увенчанным золотыми куполами, сверкающими на холмах от реки Днепр", - подчеркнули создатели рейтинга.

Напомним, в 2020 году Киев уже попадал в топ-100 лучших городов мира.

Отметим, в столице сотрудники коммунальных служб продолжили работы по обустройству парка "Озеро Лебединое" на Позняках. Здесь уже создали фитнес-зону и скейт-парк. В частности, коммунальщики расчистили территорию, обустроили прогулочные дорожки, веломаршрут и велопарковку. Установили скамейки и урны, а также построили общественный туалет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на крыше Центральной библиотеки имени Тараса Шевченко для детей начала работать новая зона отдыха.