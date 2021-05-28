В Киеве крышу одной из библиотек превратили в зону для отдыха

В Киеве на крыше Центральной библиотеки имени Тараса Шевченко для детей начала работать новая зона отдыха. Здание находится на проспекте Победы, 25-А.

Как сообщила директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Яна Баринова, за предыдущие пять лет на реновацию библиотеки из городского бюджета инвестировано более 9 млн грн, передает пресс-служба КГГА.

"Средства были использованы на ремонт, приобретение новой мебели и закупку современного оборудования для проведения разнотипных мероприятий", – рассказала Баринова.

Она напомнила, что начиная с 2016 года при поддержке столичной власти, библиотека начала активно обновляться и предлагать посетителям качественно новый уровень услуг. Прежде всего это предоставление доступа к книгам, самым популярным е-ресурсов, организация интересных литературных и художественных проектов, а также сотрудничество с общественностью.

Отметим, Центральная библиотека им. Т. Г. Шевченко для детей города Киева создана в 1919 году по инициативе известных деятелей культуры, в частности Павла Тычины.

В апреле 1920 года библиотеке было присвоено имя Тараса Шевченко. Фонд информационных ресурсов библиотеки составляет около 70 тыс. экземпляров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве сотрудники коммунальных служб заканчивают реконструкцию Пейзажной аллеи в центре столицы. В частности, тут обустроили места для отдыха.