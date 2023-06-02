Днем без осадков и до +22°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 июня

В Киеве и Киевской области в субботу, 3 июня, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 3 июня. Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 6-11°С, днем 17-22°С; в Киеве ночью 9-11°С, днем 18-20°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 3 июня, несмотря на то, что утром небо покроют облака, день и вечер в Киеве обещают быть ясными. Без осадков.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!