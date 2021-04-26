Киев в начале рабочей недели сковали пробки

В Киеве в понедельник, 26 апреля, многочисленные пробки парализовали движение автомобилей на основных дорогах города.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Северном, Гаванском, Метро, Патона, Дарницком и Южном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Затрудненно движение транспорта на проспекте Победы(от станции метро "Шулявская" до площади Победы), бульваре Леси Украинки, Набережно-Крещатицкой улице.

Сильнейшие заторы наблюдались на проспекте Степана Бандеры (съезд с Северного моста в направлении станции метро "Почайна"), а также на проспекте Романа Шухевича.

Отметим, что в Киеве идет большой ремонт важных развязок в центре города. К концу года коммунальщики должны закончить капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры и улицы Борщаговской, а также начать масштабное обновление Кольцевой дороги.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 5 апреля в столице введен строгий локдаун. Из-за этого общественный транспорт работает исключительно по спецпропускам для работников критической инфраструктуры.