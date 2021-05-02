В киевской квартире семью и медиков скорой охватили судороги: госпитализированы 6 человек

В Киеве в субботу, 1 апреля, троим членам семьи, которые находились в своей квартире, стало плохо. Судороги начались и у троих сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов.

Об этом сообщил в Telegram "Киев Оперативный". По данным сообщества, необычное происшествие случилось по адресу ул. Максима Берлинского, 19.

Сперва к медикам скорой поступил вызов о том, что судороги были у несовершеннолетнего.

"Пока врачи оказывали помощь ребенку – стало плохо и родителям. У них также начались судороги. Врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Пока ждали подмогу – судороги начались и у врачей", – сказано в сообщении.

В результате госпитализированы шесть человек. Ребенок в тяжелом состоянии попал в Национальную детскую специализированную больницу МОЗ Украины "Охматдет".

В "Киеве Оперативном" добавили, что на место ЧП вызвали полицейских и сотрудников ГСЧС, чтобы те выяснили, что происходит в этой квартире.

Как ранее писал OBOZREVATEL: