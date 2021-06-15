Киев в ближайшие часы накроет непогода: ожидаются грозы и ливни

Во вторник, 15 июня, в Киеве и Киевской области ожидаются грозы и дожди. Непогода в столице задержится до конца суток.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. В связи с ухудшением погодных условий синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень безопасности, желтый).

Несмотря на ненастье, в городе будет тепло. Днем столбики термометра поднимутся до +28 градусов, правда, к вечеру немного похолодает до + 24-26 градусов.

Желтый уровень опасности объявляется при потенциально опасных для инфрастуктуры, населения и окружающей среды погодных условиях. Рекомендуется соблюдать повышенную бдительность, быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

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Отметим, что до конца текущей недели в Киеве установится классическая летняя погода – дожди отступят, а температура воздуха повысится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице на следующей неделе, начиная с 22 июня, воздух днем будет прогреваться до +30 градусов. При этом существенных осадков не ожидается.